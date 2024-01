Publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), na edição de quinta-feira, 25, dois editais de notificações informando aos proprietários de veículos que cometeram infrações de trânsito no Tocantins, no ano de 2023 e 2024. A relação pode ser conferida aqui.

De acordo com o documento, os proprietários poderão efetuar o pagamento até o dia 26 de fevereiro, com desconto de 20%.

Ainda conforme a publicação, é possível também até a mesma data, interpor recurso, que será julgado pela Junta Administrativa de Recurso de Infrações (Jari).

As listas começam na página 47 e vão até a página 51 do Diário Oficial. Na publicação constam os dados das infrações de trânsito na seguinte ordem: placa e estado; órgão autuador; número do auto de infração; data do cometimento; hora que foi cometida e código/desdobramento.

Conforme a publicação, demais informações podem ser obtidas por meio do endereço eletrônico: multas@detran.to.gov.br.