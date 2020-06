Vida Urbana Detran determina e publica regras para retorno de autoescolas, centros de formação e despachantes Aulas teóricas serão realizadas de forma remota e as práticas devem seguir uma série de orientações

A portaria de n° 475 do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) publicada libera e determina as regras para o retorno das atividades de autoescolas, centros de formação de condutores, despachantes, emplacadores, remarcadores, desmontes e clínicas médicas e psicológicas ligadas ao órgão. As exigências estão no Diário Oficial do Estado da última sexta-feira,19. Conforme o Detr...