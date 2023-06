Vida Urbana Detentos suspendem greve de fome, mas mantêm estado de alerta até reunião geral na segunda Movimento dentro do presídio recebeu o juiz da Execução Penal, Allan Martins Ferreira, e situação poderá ser contornada após audiência para discutir pedidos dos detentos. Confira o cenário

O juiz da 4ª Vara Criminal de Palmas, Allan Martins Ferreira, responsável pela Execução Penal na capital, se reuniu com o movimento reivindicatório de detentos do Pavilhão 5, da Unidade Prisional Regional de Palmas, na tarde desta quarta-feira, 7 de junho. De acordo com o juiz, os detentos decidiram manter o estado de alerta até a próxima segunda-feira, 12, quando está p...