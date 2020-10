Vida Urbana Detentos entram em confronto e princípio de motim é registrado em de presídio em Cariri do Tocantins Seciju informou que tumulto já está sob controle e a segurança restabelecida, além disse as celas estão sendo revistadas; não há informações sobre feridos

Um princípio de motim foi registrado nesta segunda-feira, 19, no Centro de Reeducação Social Luz do Amanhã, em Cariri do Tocantins. A Secretaria de Cidadania e Justiça (Seciju) confirmou o tumulto, entretanto disse que a situação já está sob controle e a segurança está restabelecida na unidade. Conforme a Seciju, não houve mortes, entretanto não foi divulg...