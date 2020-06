Redação Jornal do Tocantins contato@jornaldotocantins.com.br

O presídio de segurança máxima de Cariri do Tocantins receberá detentos que forem diagnosticados com a Covid-19. Isso ocorrerá após os reeducandos serem testados e quem apresentar confirmação para o novo coronavírus seguirá para a unidade, localizada ao Sul do Tocantins.

Conforme apurado pelo G1 Tocantins, ainda não houve a inauguração da unidade prisional, entretanto, uma ala médica foi instalada para receber os detentos doentes.

Em outros presídios do Tocantins, como o Barra da Grota, em Araguaína e a Casa de Prisão Provisória (CPP) de Palmas possuem alas para atender presos diagnosticados com a Covid, portanto não serão todos os casos positivos que irão para a nova unidade de Cariri, segundo o G1. Já presos sem a doença não serão mandados para o local. A medida deve durar até o dia 22 de junho.