Vida Urbana Detentos de Palmas fazem greve por retorno de visitas íntimas e entrada de alimentos na UPP Movimento grevista do Pavilhão 5 recusa atendimento jurídico, de saúde e banho de sol. Seciju vê ato pacífico e diz que atua para solução rápida

A crise na segurança pública na cidade de Palmas, que vive alta de homicídios a tiros nos cinco primeiros meses do ano, ganha mais um componente com o movimento reivindicatório de detentos da Unidade Prisional Regional de Palmas, que abriga aproximadamente 790 pessoas presas. Presos no pavilhão 5 estão em greve de fome e se recusam a receber assistência jurídica, assist...