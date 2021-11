Vida Urbana Desmoronamento em gruta no interior de SP deixa ao menos 7 mortos Acidente aconteceu durante treinamento de bombeiros civis

O desabamento de uma gruta na madrugada deste domingo (31) em Altinópolis, no interior de São Paulo, soterrou ao menos 10 pessoas que participavam de um treinamento como bombeiros civis. Até o momento, o Corpo de Bombeiros confirmou que ao menos sete pessoas morreram e que duas seguem desaparecidas —uma foi resgatada com vida. De acordo com a corporação, havia um gru...