A Justiça condenou dois ex-presidentes do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), um servidor e três consultores ambientais por fraudes que autorizavam a exploração florestal.

Em uma das condenações, a Justiça determinou o pagamento de indenização de R$ 5 milhões para reparação dos danos ambientais.

Os crimes ambientais ocorreram nos municípios de Paranã e Cariri. As informações foram divulgadas pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO) nesta segunda-feira, 12. O órgão não divulgou o nome dos réus condenados.

De acordo com o órgão ministerial, os ex-presidentes do Naturatins nos anos de 2013 e 2014 expediram atos administrativos fraudulentos que autorizava os desmatamentos.

No ano de 2013, o então chefe do instituto, com a participação de um analista técnico e dois consultores ambientais, permitiu o desmatamento de mais de 250 hectares em áreas de preservação permanente e de reserva legal, equivalentes a 250 campos de futebol, em uma fazenda no município de Paranã.

O MP ressalta que no ano seguinte, quando o Naturatins estava sob novo comando, o presidente, com apoio de um consultor ambiental, autorizou o desmatamento ilegal de aproximadamente 600 hectares de reserva legal, área correspondente a 600 campos de futebol, em uma fazenda no município de Cariri.

Quanto aos crimes cometidos em 2013, o ex-presidente do Naturatins recebeu a condenação de um ano de detenção e 10 dias-multa. O analista técnico de um ano de detenção e 10 dias-multa. Já os dois consultores ambientais foram sentenciados a quatro anos de detenção e 13 dias-multa.

Com relação aos crimes cometidos em 2014, o ex-presidente do Naturatins foi condenado a um ano e 97 dias-multa. O consultor ambiental a quatro anos e 126 dias-multa.