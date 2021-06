Vida Urbana Desmatamento na Amazônia bate recorde pelo 3º mês consecutivo Segundo Imazon, alta em maio foi de 70% na comparação com 2020

Pelo terceiro mês consecutivo, o desmatamento da Amazônia bateu recorde em maio e foi o maior em 10 anos, informou o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) na noite desta quarta-feira (16). Segundo relatório, foram destruídos 1.125 quilômetros quadrados de floresta, uma alta de 70% na comparação com os dados do mês de maio de 2020. A maio...