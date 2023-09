Vida Urbana Desempregado acha carteira próximo a carro parado no comércio, tira R$ 1 mil e vai preso em seguida Preso em seguida, o suspeito levou os policiais ao esconderijo do dinheiro e pagou R$ 440 de fiança para responder ao inquérito em liberdade

Uma copeira de 37 anos, moradora do bairro Flamboyant II, em Miracema, teve R$ 1.256,00 furtados da carteira enquanto estava em uma loja de tintas na manhã deste domingo, 9 de janeiro. Ela chamou os policiais assim que conseguiu as imagens de câmeras de monitoramento do comércio que a vítima havia entrado, no momento do furto. As imagens mostram o suspeito,...