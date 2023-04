Redação Jornal do Tocantins

Por volta das 21h30 de sábado, 1º, policiais militares prenderam o desempregado Gildson Tavares Reis, de 31, anos durante ato de violência doméstica na casa da mãe dele, no setor na noite de sábado, por usar um facão para ameaçar a mãe, uma professora de 50 anos , no Bairro Boa Esperança, em Ponte Alta do Tocantins.

Os policiais narraram na 1 ª Central de Atendimento da Polícia Civil, de Porto Nacional, durante o registro da ocorrência, que o homem gritava e chamava todo mundo de vagabundo, inclusive os policiais.

Agressivo, o homem afirmava não ter "medo de ninguém e que quem entrasse na frente ele cortaria de facão".

A mãe contou aos policiais que o homem seria viciado em drogas, chegou na casa alterado e começou a quebrar o quarto do seu outro irmão. A professora disse acreditar que o filho estivesse no local para furtar objetos e trocar por drogas.

Quando interferiu, o filho a agrediu fisicamente e provocou lesões nas suas mãos e nos braços e verbalmente, com xingamentos de baixo calão, como "rapariga, safada, vagabunda".

Os policiais enfrentaram resistência para prender o homem, que precisou ser algemado, segundo o relato policial "para garantir a segurança de todos no local".