Vida Urbana Desembargadora confirma decisão que mantém restaurantes abertos ao público apenas entre 11h e 15h Donos de bares e restaurantes fizeram movimento para tentar sensibilizar a relatora, mas desembargadora Jacqueline Adorno não viu provas de direitos ameaçados na decisão original; entidade planeja movimento na rua para ampliar horário

Decisão na tarde desta sexta-feira, 14, da desembargadora Jacqueline Adorno, do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), negou o pedido da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), por sua seccional no Tocantins, e manteve a liminar do juiz José Maria de Lima, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Palmas. O magistrando confirmou os efeitos do decreto municipal que mantém os restaurantes abertos...