Vida Urbana Desembargador também nega pedido de grávida para ser vacinada contra covid em 21 dias e não 3 meses Helvécio de Maia Brito Neto mantém decisão do juiz que nega o pedido da professora Nayana Guimarães; defesa já recorreu mais uma vez no próprio TJTO

O desembargador Helvécio de Maia Brito Neto não aceitou os argumentos do recurso da professora Nayana Guimarães Souza de Oliveira Poreli Bueno e manteve a decisão do juiz Gil Corrêa que negou o pedido para receber a segunda dose da vacina da Pfizer em 21 dias e não em três meses como recomenda o Ministério da Saúde (MS). A professora recorreu da decisão do jui...