Uma decisão do desembargador João Rigo Guimarães, assinada na madrugada deste sábado, 15, suspende a “Operação Legalidade” iniciada por policiais penais no Tocantins, em junho, como forma de cobrar melhorias para a categoria que atua diretamente com a população encarcerada.

A decisão atende a Ação Declaratória de Abusividade de Greve, com pedido liminar de tutela de urgência peticionada pelo Governo do Estado. O documento aponta que o executivo alegou a necessidade do restabelecimento da normalidade nas unidades penais do estado ao ingressar com a ação.

“Diante da gravidade desse quadro e da postura irresponsável dos dirigentes sindicais, não resta alternativa ao autor senão pleitear ao Poder Judiciário o restabelecimento da ordem e dos limites necessários à continuidade dos serviços prestados pela administração penitenciária”, cita o documento.

Além da suspensão, o desembargador determinou o “retorno imediato dos servidores às suas atividades funcionais habituais em sua integralidade”, sob pena de multa diária no valor de R$ 100 mil em caso de descumprimento, com possibilidade de recair de forma pessoal aos dirigentes da Associação dos Profissionais do Sistema Penitenciário do Tocantins (Prosipen).

O desembargador ainda considerou que “embora as reivindicações dos policiais penitenciários possam ser pertinentes diante da precariedade pessoal e física do sistema prisional do Estado”, a descontinuidade ou redução significativa da atuação dos policiais penais pode resultar “em um colapso no sistema de segurança pública”.

A reportagem procurou o representante da classe, Wilton Angelis, sobre a decisão que suspende a operação. Em um comunicado direcionado aos policiais penais, o representante citou que tem a "maior responsabiliade em lidar com essas situações", que "não quer ver niguém prejudicado", ao afirmar que vai recorer da decisão. "A gente não vai deixar de cumprir a nossa carga ordinária, a gente não vai deixar de cumprir as nossas obrigações, mas desde que a gente tenha capacidade operacional para isso", cita.

Nesta semana, um dia após o Governo propor reajuste no valor de plantão extraordinário em reunião com policiais penais, os servidores decidiram manter a operação iniciada no mês passado, por 315 votos a favor e quatro contra.

Ministério Público investiga a operação

Na quinta-feira, 13, o Ministério Públiu abriu investigação intera para apurar se a operação “Legalidade” é ilegal e se as medidas adotadas pelos servidores responsáveis pelos presídios violam “o direito de visita dos presos da Unidade Penal de Palmas”.

“As visitas aos detentos estão ocorrendo de forma irregular há diversas semanas”, afirmou o órgão, em nota, ao acrescentar que parte dos agendamentos das visitas é cancelada sem aviso prévio e até marcado “apenas com um dia de antecedência”, o que impede o deslocamento de familiares à unidade penal.

“A situação teria causado tumulto na unidade, além dos contratempos aos familiares dos presos”, sustentou o órgão no comunicado à imprensa.