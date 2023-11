Vida Urbana Desembargador manda transferir delegado do presídio de Cariri para batalhão da PM em Palmas Marco Villas Boas negou a soltura de Clovis Bueno, mas concedeu parcialmente liminar em habeas corpus da defesa para determinar sua remoção do presídio de segurança máxima

O desembargador do Tribunal de Justiça (TJTO) Marco Anthony Steveson Villas Boas concedeu parcialmente o pedido liminar feito pela defesa do delegado da Polícia Civil do Pará Clovis Cesar Reis Bueno, 45 anos, e determinou sua transferência do presídio de Cariri “imediatamente” para um batalhão da Polícia Militar em Palmas. A decisão saiu por volta das 19 horas desta ...