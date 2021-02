Vida Urbana Desembargador João Rigo Guimarães é empossado como presidente do Tribunal de Justiça Solenidade virtual, em razão da pandemia, ocorreu na tarde desta segunda-feira, 1° de fevereiro

Em solenidade que começou às 14 horas de forma 100% virtual por causa da pandemia, e com transmissão ao vivo pelo canal no YouTube, tomou posse nesta segunda-feira, 1º de fevereiro, o desembargador João Rigo Guimarães como presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJ-TO) para a gestão 2021/2023. “Quero conclamar a todos os representantes do Executivo: vamos ...