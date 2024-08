Vida Urbana Desembargador investigado em suposto esquema de venda de sentenças é afastado por decisão do STJ Afastamento de Helvécio de Brito Maia Neto será pelo prazo de um ano. Operação autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça também prendeu o filho do desembargador e cumpriu 60 mandados de busca

O desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJ-TO), teve o afastamento do cargo determinado pelo ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ele é um dos alvos da operação da Polícia Federal que investiga suposto esquema de venda de sentenças e teve o filho preso durante a manhã. O Tribunal de Justiça d...