Vida Urbana Desembargador Helvécio Maia tem discreta melhora de funções renais e reduz os processos inflamatório Desembargador foi diagnosticado com Covid-19 ainda em dezembro

O Tribunal de Justiça, em nota, informou que o desembargador Helvécio de Brito Maia vem apresentando melhora no seu quadro clínico de saúde com diminuição da sedação. O TJ informou que houve uma discreta melhora das funções renais e redução dos processos inflamatórios. No final do ano, o presidente do Tribunal de Justiça foi diagnosticado com Covid-19. Caso Helvécio de Brito havia sido internado e...