O desembargador do Tribunal de Justiça (TJTO) Marco Villas Boas derrubou uma liminar da justiça estadual em Guaraí e determinou à prefeita de Guaraí, Professora Lires (PSDB) que adote as medidas necessárias para regulamentar a restrição de acesso da população ao comércio local.

No dia 2 de abril, o juiz Manuel de Farias Reis Neto havia negado liminar à Defensoria Pública e manteve em vigor um decreto municipal que permitiu a abertura do comércio local ao flexibilizar as medidas de controle e enfrentamento da COVID-19.

Agora, ao anlisar um recurso do órgão, o desembargador decidiu que a prefeita deve manter as recomendações de isolamento social conforme orientação de decretos da União e portaria do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual da Saúde (SES).

A prefeita deve divulgar amplamente as restrições para não ter de responder a ação de improbidade ou ser responsabilizada cível e criminalmente “caso a omissão venha resultar em dano à vida ou à saúde das pessoas”, anota Villas Boas.