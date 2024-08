O ex-presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins, desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, tem um salário mensal de quase R$ 60 mil. Ele foi afastado do cargo no Judiciário por decisão do Superior Tribunal e Justiça (STJ), durante a operação da Polícia Federal que investiga um suposto esquema de venda de sentenças judiciais.

A Operação Máximus foi deflagrada na sexta-feira (23) e houve o cumprimento de mandados de prisão, além de busca e apreensão no próprio Tribunal, no Fórum de Palmas em endereços de magistrados e servidores do Poder Judiciário e do Executivo. Entre os presos está o filho de Helvécio de Brito, Thales André Pereira Maia.

O juiz José Maria Lima também foi afastado do cargo.

As defesas de Helvécio e do filho informaram, no dia da operação, que se manifestariam após terem acesso aos autos do processo. O g1 não conseguiu contato da defesa do juiz.

Os dados sobre os valores recebidos pelo desembargador estão disponíveis em um painel do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que conforme portaria de agosto de 2017, determinou que fossem encaminhadas pelos Tribunais as informações sobre a estrutura e pagamento remuneratório de magistrados.

Com um subsídio na casa dos R$ 39 mil para o cargo, no mês de julho, os rendimentos do desembargador afastado foram de R$ 59.438,30, somando indenizações. Com o abatimento de previdência, Imposto de Renda e outros descontos, o saldo foi de R$ 42.754,76.

Leia também:

Desembargador investigado em suposto esquema de venda de sentenças é afastado por decisão do STJ

PF investiga compra e venda de decisões e cumpre mandados no judiciário do Tocantins

No mês de junho, por conta de férias, o salário bruto ficou em R$ 117.515,61. Retirando os descontos, o líquido, ou seja, o que ele recebeu de fato, foi R$ 101.267,60.

Nos meses anteriores, o rendimento bruto mensal foi de R$ 55.880,40 em janeiro e R$ 58.837,58 de fevereiro a maio. Líquido, ele recebeu entre R$ 40 mil e R$ 42 mil de janeiro a maio.

No portal da transparência do Tribunal de Justiça não estão disponíveis os dados sobre os salários dos desembargadores, as informações foram encontradas no site do CNJ. O g1 questionou o TJTO para saber desde quando essa informação não é disponibilizada e aguarda posicionamento.

Conforme decisão do ministro João Otávio de Noronha, do STJ, Helvécio está proibido de acessar ou frequentar o TJ e suas repartições, inclusive por meio virtual. Ele também não poderá entrar em contato com outros investigados.