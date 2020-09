Na sessão desta terça-feira, 22, na Assembleia Legislativa do Tocantins (AL-TO), a deputada estadual Cláudia Lélis (PV) defendeu o retorno dos eventos e das atividades de entretenimento no Tocantins. A parlamentar destaca, que mesmo com a pandemia da Covid-19 e as recomendações das autoridades de saúde para evitar aglomeração, deve haver um meio termo e uma retomada consciente, que leve em consideração as devidas medidas para adequação e proteção de trabalhadores e público.

“O poder público não pode e não irá ficar de braços cruzados vendo esses trabalhadores passarem por tantas dificuldades. É possível chegarmos ao meio termo, é possível uma retomada consciente e ordenada. É possível e necessária a retomada destas atividades”, defendeu Cláudia Lélis.

De acordo com a assessoria da deputada, ela também apresentou um requerimento para que a gestão de Mauro Carlesse (DEM) disponibilize linhas de crédito específicas as empresas deste segmento e aos trabalhadores que participam da cadeia de eventos.

“Muitos desses trabalhadores estão na informalidade e por isso não conseguem solicitar empréstimos a bancos, porque sabemos a burocracia que é para se conseguir crédito no Brasil. Meu requerimento solicita que a agência de fomento abra um crédito especial para esses trabalhadores, com carência para início do pagamento de, no mínimo 12 meses, sem cobrança de taxas bancárias e sem a necessidade dos empreendedores estarem em dia com as obrigações fiscais da empresa”, pontou a parlamentar.

A deputada acredita e defende que, “se não houver flexibilização fica impossível esta classe se manter no mercado e principalmente sobreviver e o poder público precisa amparar essas empresas”, afirmou. De acordo com a assessoria, a pevista também pede apoio dos vereadores da Capital, para que a cidade adote medidas de apoio à retomada econômica das atividades no setor de eventos. “Fundamental que os vereadores entrem nessa luta conosco para que juntos possamos conseguir liberar essas atividades”, ressaltou Lelis.

Estudo

Também na sessão desta terça-feira, o deputado estadual Jorge Frederico (MDB) falou sobre o tema e requereu em regime de urgência um estudo para o retorno das atividades dos setores de turismo e eventos no Tocantins. O parlamentar pediu que a Casa de Leis enviasse a solicitação à Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc).

“Os setores de cinema, teatro, evento cultura, turismo… São milhares de tocantinenses que trabalham nesses eventos. Cozinheiros, garçons, seguranças, técnicos de som, trabalhadores do setor de limpeza, produtores, equipe de apoio, que desde o início da pandemia estão parados”, justificou o deputado.

O parlamentar ressaltou que o levantamento será importante para que tudo aconteça com as devidas medidas sanitárias. “Não estamos buscando aglomeração, mas que funcione com a devida segurança e com fiscalização. É necessário que estes setores não sejam excluídos dos diálogos. São pais e mães de famílias que vivem somente disso, e estão há mais de sete meses sem trabalhar, desde o início da pandemia”.

Jorge Frederico acredita que a situação das pessoas que dependem dos setores de eventos e turismo já chegou ao limite. “Deixar este problema de canto, excluindo essas pessoas do mercado de trabalho, já chegou a todos os limites, é importante que a haja a flexibilização, liberação da volta ao trabalho. Com as devidas seguranças, tem muita gente que quer trabalhar, e isso é cumprir com a geração de emprego, cuidar do povo tocantinense. Essas pessoas não podem estar à margem do desenvolvimento econômico e geração de emprego”, finalizou.

De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (SES), até está terça-feira, o Tocantins acumulou, em 191 dias de pandemia, 64.273 casos confirmados da Covid-19, sendo que 46.843 pacientes estão recuperados e 16.553 ainda são ativos. São 877 óbitos registrados por complicações da doença em moradores de 102 dos 139 municípios tocantinenses.