Deputado Eduardo Siqueira desmente boato de morte do ex-governador Siqueira Campos Falsa informação divulgada nesta segunda-feira causou transtorno à família e amigos; segundo o deputado, Siqueira está bem e estava na fisioterapia quando boato circulou

O deputado estadual Eduardo Siqueira Campos (DEM) desmentiu, por telefone ao JTo, um boato sobre a morte do pai, o ex-governador e suplente de senador Siqueira Campos, 92 anos. No meio da tarde, uma montagem com o boato da morte de Siqueira Campos em forma de notícia de sites, chegou a circular nesta segunda-feira, 26, e provocou a manifestação do dep...