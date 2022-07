Vida Urbana Deputada expulsa da lista de candidatos recorre ao PT Nacional com promessa de apoiar Paulo Mourão Amália Santana imputa a Zé Roberto, presidente regional do PT, a manobra para tirar a deputada da disputa e favorecer chefe de gabinete dele na disputa por uma vaga na AL

Em petição à presidente do PT Nacional Gleisi Hoffmann, a deputada estadual Amália Santana (PT) recorreu contra a retirada de seu nome da lista de pré-candidatos do partido nesta terça-feira, 4, para ter direito a disputar a reeleição à Assembleia Legislativa. No documento, a deputada nega ter sido infiel ao PT e afirma que não estava certa da “possível candidatura”...