Conhecida como a fera do Tocantins, a atleta Isabela Godinho, com apenas 13 anos, conquista seu espaço no cenário do Taekwondo brasileiro e internacional. Natural de Paraíso do Tocantins, ela não só faz parte da Seleção Brasileira de Taekwondo, mas também tem se destacado nas competições.

Início e motivações

Em entrevista ao JTo, Isabela conta que começou a jornada no Taekwondo em 2022, inicialmente com o objetivo de manter-se ativa e saudável, sem grandes aspirações de competir. A influência do pai, César Godinho, foi crucial nesse início.

“No começo, eu não tinha a intenção de competir. Queria apenas praticar um esporte para minha saúde”, revela Isabela. No entanto, depois que o pai pediu para ela participar de um campeonato estadual, Isabela se encantou com o esporte e decidiu seguir adiante.

Apoio

O apoio da família é um pilar fundamental na trajetória de Isabela. "O incentivo da minha família, especialmente do meu pai e da minha mãe, é crucial para meu crescimento no esporte. Eles me apoiam em todos os campeonatos, nacionais e internacionais", afirma.

A influência positiva da família tem refletido nas conquistas, e o pai enfatiza a importância do suporte familiar. “Meu orgulho é imenso. A Isabela está colocando o Tocantins no mapa do Taekwondo e mostrando que nosso estado pode competir em alto nível”, comenta César.

Além da família, a jovem atleta conta também com o suporte da equipe. “Minha equipe me apoia em tudo, tanto em campeonatos internacionais quanto nacionais. Elas sempre estão do meu lado, me fazendo evoluir cada vez mais, ganhando ou perdendo”, ressalta.

Conquistas e evolução

A trajetória de Isabela no Taekwondo é marcada por uma série de conquistas. Em 2022, ela se destacou no Campeonato Estadual, tornando-se campeã. Isso a qualificou para o Campeonato Brasileiro, onde também saiu vitoriosa.

No mesmo ano, Isabela conquistou a Copa do Brasil em Recife. Em 2023, a jovem atleta avançou ainda mais, obtendo o vice-campeonato no Campeonato Brasileiro, o que a garantiu uma vaga na Seleção Brasileira.

Ela participou do Pan-Americano 2023, realizado na República Dominicana, e trouxe para casa uma medalha de bronze. Além disso, Isabela também conquistou títulos em competições regionais e internacionais, incluindo o Campeonato Presidente Campos e a Copa Norte.

Neste ano, ela representou o Brasil nos jogos Pan-Americano de Taekwondo em Querétaro, no México.

Rotina e disciplina

A rotina de Isabela é intensa e exige grande disciplina. Ela divide seu tempo entre treinos de Taekwondo, musculação e estudos.

“Estudo à tarde e de manhã faço musculação. Após a escola, vou para o treino de Taekwondo. É cansativo, mas já estou acostumada”, explica Isabela. Apesar do esforço, a jovem se destaca tanto nas competições quanto nas notas escolares.

Inspiração e futuro

Isabela se inspira na atleta Caroline Santos, que será uma das representantes do Brasil nas Olimpíadas de Paris. "Admiro muito a Caroline Santos. Ela é uma atleta excepcional, tanto na luta quanto fora do tatame".

O próximo grande objetivo de Isabela é o Campeonato Brasileiro em Lauro de Freitas, na Bahia, com a esperança de continuar sua trajetória de sucesso e se classificar para futuras competições internacionais.

Ela também está de olho nas Olimpíadas de Los Angeles, que representam um sonho de longo prazo. “Quero continuar treinando e me preparando para alcançar novos patamares e representar o Brasil com orgulho”, diz.

Apoio e reconhecimento

O pai de Isabela destaca a importância do apoio contínuo recebido de autoridades locais, como o prefeito de Paraíso e o governador de Tocantins.

"É uma sensação incrível ver minha filha competindo no mais alto nível. Cada conquista dela é uma vitória para nossa família e para nosso estado", conclui César, emocionado com o sucesso da filha.