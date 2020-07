Vida Urbana Depois de serem adiadas duas vezes, inscrições para o Fies serão abertas nesta terça-feira (28) O processo de inscrição segue até a noite de 31 de julho; o resultado será divulgado a partir de 4 de agosto

Depois de adiadas por causa da pandemia, as inscrições para o processo seletivo do segundo semestre do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). serão abertas nesta terça-feira (28) pelo site fies.mec.gov.br. Serão oferecidas 30 mil vagas nessa etapa. O processo de inscrição segue até a noite de 31 de julho. O resultado será divulgado a partir de 4 de a...