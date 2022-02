Vida Urbana Depois de quase uma hora de exumação, Polícia Civil encontra bala no corpo de Valbiano Segundo a polícia, a exumação faz parte das estratégias de investigação para desvendar a autoria da chacina que matou seis pessoas após a morte do sargento

A exumação do corpo de Valbiano Marinho da Silva, 39 anos, morto na chacina em Miracema, entre os dias 4 e 5 de fevereiro, iniciou por volta das 7h30 da manhã desta sexta-feira, 18, no cemitério Corretinho, em Miracema. Depois de quase uma hora de trabalho, a Polícia Civil retirou uma bala no corpo do homem, acusado de ter disparado o tiro que matou o sargento da Polícia M...