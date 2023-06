Vida Urbana Denunciado por estupro homem que ofereceu R$ 150 por programa sexual com adolescente em Ananás Ministério Público disse que homem trancou vítima no quarto e manteve conjunção carnal por 40 minutos

O Ministério Público denunciou nesta segunda-feira, 5, um vendedor de 39 anos por estupro de vulvenárel supostamente cometido no dia 26 de março de 2021, por volta das 22 horas, na residência do suspeito no Setor 4 Bocas, em Ananás. Segundo a denúncia, W. B.B., ligou para uma adolescente de 13 anos e ofereceu R$ 150 por um programa sexual na casa dele. Conforme a ação...