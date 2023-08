Vida Urbana Denunciado por estupro de enteada de 11 anos em Sítio Novo é preso por ordem judicial Ordem de prisão é do juiz Luiz Zilmar, de julho deste ano, mesmo mês da denúncia do Ministério Público contra o suspeito, recolhido para garantia da ordem pública e da instrução processual

Policiais civis de Araguatins prenderam neste domingo, um homem de 40 anos, ao cumprir uma ordem de prisão preventiva expedida pelo juiz Luiz Zilmar dos Santos Pires, com atuação na vara única de Itaguatins, no dia 24 de julho. Investigado e indiciado por estupro de vulnerável de uma enteada, no primeiro semestre deste ano, Edivaldo Sobrinho da...