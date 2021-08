Vida Urbana Denunciado homem que fingiu contratar diarista e usou facão para estuprar vítima em Gurupi Após o crime, no dia 7 de julho, a vítima correu para o IML e conseguiu acionar a polícia que prendeu o autor

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) denunciou José Domingos Curcino de Sena, conhecido como “índio”, 36 anos, por estupro de uma diarista praticado no dia 7 deste mês, durante a tare, no setor Nova Fronteira, em Gurupi, sul do Estado. Segundo a denúncia, assinada pelo promotor Adailton Saraiva Silva, o homem procurou a vítima na casa dela e disse que pagari...