Vida Urbana Denunciado braço de facção criminosa que traficava drogas entre Xambioá e o Pará Ministério Público pediu a prisão preventiva para “Nando Chefe” e “Formiga” apontados pelo comando do grupo e mais quatro alvos da denúncia protocolada nesta segunda-feira em Xambioá

O Ministério Público do Tocantins denunciou nesta segunda-feira, 12, seis pessoas por integrarem uma organização criminosa armada que traficava drogas nos estados do Pará e Tocantins até agosto deste ano. Entre os alvos do órgão estão Wilk Vieira de Amorim, o “Formiga”, 21 anos, que está preso na Casa de Prisão Provisória de Araguaína, e José Elias Ferreira de Sousa, o...