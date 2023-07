Vida Urbana Dentista tem veículo utilitário incendiado em frente à praça da Igreja Matriz de Taquaralto Condutora acredita que resíduos de churrasqueira encontrados embaixo de um Chevrolet Trailblazer possam ter causado o fogo

Um veículo utilitário Chevrolet Trailblazer ano 2017, de cor branca, pegou fogo na manhã deste domingo no estacionamento da praça da Igreja Matriz de Taquaralto. O SUV tem a propriedade registrada para uma distribuidora de cosméticos da capital, mas era conduzido por uma dentista, de 27 anos, que deixou o carro no local por volta das 8h15 enquanto trabalhava em uma c...