Redação Jornal do Tocantins

Um dentista de 25 anos registrou um Boletim de Ocorrência contra dois soldados da Polícia Militar (PM) na qual afirma ter sido agredido na madrugada de segunda-feira, 1°, na Avenida Brasil, Setor Bela Vista em Ponte Alta do Bom Jesus, região sudeste do estado.

De acordo com o registro policial, o dentista estava junto com a namorada sentado em uma parada de ônibus, quando uma viatura da Polícia Militar (PM) parou no local e os agentes disseram: “Coloca a mão na cabeça e vira de costas”.

Ainda segundo o documento, o dentista teria obedecido a ordem policial e em seguida respondido: “Eu sou dentista, sou cidadão de bem". Um dos policiais disse “cala boca vagabundo” e lhe deu um soco no rosto, onde lesionou o nariz e a boca.

Procurado pelo JTo para complementar o relato, o dentista optou por não dizer nada por temer a reação dos militares identificados como soldado Keve e soldado dos Santos.

A 103ª Delegacia de Polícia de Taguatinga autuou a ocorrência como lesão corporal. No Código Penal, o crime de lesão corporal dolosa é descrito como ofender a integridade corporal ou a saúde de outra pessoa. São crimes onde o agressor teve a intenção de provocar lesões e colocar a vida da vítima em risco. O crime prevê uma pena que pode ir até 12 anos, dependendo do tipo de lesão e do resultado dela.

O JTo entrou em contato com a PM e a assessoria pediu mais tempo para retorno. Quando a corporação encaminhar a nota, a matéria será atualizada.