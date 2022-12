Vida Urbana Dentista com licença de CAC é detido por embriaguez após tiros disparados no centro de Palmas Homem que estava no veículo detrás alertou policiais que constataram embriaguez e encontraram uma pistola, com registro, 27 munições e duas cápsulas quentes, indicando disparos recentes

Policiais militares patrulhavam a altura da quadra 804 Sul na noite de sexta-feira, 2, pela Avenida NS-02 quando viram um veículo parado com o sinal de alerta ligado. O motorista do carro, havia estacionado assim que percebeu que do carro à frente saíram tiros disparados para a avenida. Segundo o relato policial, dois homens estavam dentro do carro. Buscas não en...