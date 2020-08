Vida Urbana Denúncias de fraudes em cotas raciais levaram a 163 expulsões em universidades federais Dados de 26 das 69 instituições indicam ao menos 729 processos instaurados desde 2017

Pelo menos 163 estudantes foram expulsos de universidades federais desde 2017 por fraudes em cotas raciais, revela levantamento feito pela Folha. As 26 universidades que compartilharam informações com a reportagem receberam 1.188 denúncias, que culminaram em 729 processos administrativos no período. Cada denúncia e processo administrativo pode tratar de um ou mai...