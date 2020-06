Vida Urbana Denúncia leva PM a autuar uma pessoa por transporte ilegal de 200 kg pescados Homem de 32 anos recebeu multa de R$ 4.700 e teve o produto apreendido

Integrantes do Batalhão da Polícia Militar Ambiental do Tocantins (BPMA) autuaram um homem de 32 anos pelo transporte de 200 kg de pescados de forma ilegal na entrada de Palmas, mais precisamente na rodovia TO-010. O caso ocorreu no último sábado, 13, e foi possível a identificação do suspeito após a corporação receber uma denúncia anônima. De acordo com a ...