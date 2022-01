O delegado da Polícia Civil Bruno Boaventura ganhou uma recepção de autoridades municipais nesta terça-feira, 11, em Figueirópolis, cidade ao sul do Tocantins, a 278 km de Palmas, onde irá atuar após ter sido removido, a pedido.

O delegado teve a carreira marcada no Tocantins por ter comandado operações exitosas contra criminalidade em Araguaína, quando houve redução de crimes, e ganhou notoriedade após a repercussão nacional, com a Operação Expurgo, que descobriu um com quase 200 toneladas de lixo hospitalar depositado irregularmente, ligado à família do ex-juiz eleitoral João Olinto, pai do então líder do governador Carlesse na Assembleia, Olyntho Neto (PSDB).

Após a operação, o delegado tornou-se uma das primeiras vítimas da perseguição do governo ao ser exonerado da Delegacia Regional de Araguaína. Este episódio é um dos que estão narrados nos inquéritos no Superior Tribunal de Justiça (STJ) que levaram ao afastamento de Carlesse em razão do aparelhamento da Secretaria da Segurança Públcia (SSP).

Desde o episódio do "escândalo do lixo hospitalar", havia tentado remoção por diversas ocasiões, mas só a obteve no final do ano passado, quando optou por Figueirópolis, próximo de sua família, que vive na região.

Após ser tirado do cargo e removido de delegacia, ele passou a ser alvo de diversas sindicâncias abertas a mando da antiga cúpula e teve negado, por quatro vezes, seu pedido de transferência do norte.

A autorização para deixar a segunda maior cidade do Estado só saiu após a Operação Éris, que levou ao afastamento do governador Mauro Carlesse (PSL) e resultou na exoneração de toda a cúpula da Secretaria de Segurança Pública do Tocantins.

Em dezembro, a nova cúpula atendeu ao pedido de transferência do delegado, um ato divulgado na conta oficial do órgão nas redes sociais, e o transferiu para atuar na cidade de Figueirópolis, onde se apresentou dia 3 de janeiro.

Nesta terça, 11, a prefeita Jakeline Pereira (MDB) reuniu secretários municipais e vereadores para recepcionar o delegado. A recepção serviu para apresentar ao delegado as autoridades municipais e em um segundo momento, a gestão irá levar à delegacia as demandas sobre segurança pública local.

“O contato com a realidade ainda é pouco, mas conheci os lugares que podem ter problemas, ontem foi um encontro importante com a prefeita, ficaram de passar as demandas que a cidade tem, mas nada muito grave, é uma cidade, pelo número de procedimentos, das mais tranquilas”.

Além do serviço da cidade, Boaventura também atuará em escalas nas centrais de flagrante de Alvorada e Gurupi.