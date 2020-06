Vida Urbana Delegacias do interior do Tocantins receberão pontos de internet Projeto “Segurança Pública Conectada”, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, irá contemplar delegacias de Araguacema, Caseara, Brejinho de Nazaré e Ponte Alta/ Mateiros

Uma ação do Ministério da Justiça e Segurança Pública irá contemplar quatro municípios do Tocantins com o projeto “Segurança Pública Conectada”, que leva pontos de internet com conexão de 10 megas para delegacias beneficiadas. Os pontos serão instalados em delegacias de Araguacema, Caseara, Brejinho de Nazaré e Ponte Alta/ Mateiros. De acordo com o Ministério, ao tod...