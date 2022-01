Delegado da Polícia Civil do Tocantins desde 25 de setembro de 2017, o paranaense Jacson Wutke, 31 anos, construiu um complexo que abriga três delegacias em Augustinópolis, no extremo norte do Tocantins, entregue na semana passada ao governo do Tocantins e ganhou uma reportagem de página inteira no jornal Estadão, publicada nesta sexta-feira, 28.

A reportagem destaca que o prédio que abrigava a delegacia de Augustinópolis era um dos 46 alugados pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). O órgão possui hoje 180 delegacias da Polícia Civil, que funcionam em 58 prédios. Apenas 12 deles são próprios e 46 alugados, entre os quais os 15 que abrigam complexos policiais. Os custos mensais, atualizados, passam de R$ 389 mil, segundo dados da SSP. O complexo de Augustinópolis custava R$ 4,5 mil por mês.

O JTO repercute a matéria, recontando a trajetória do delegado nessa empreitada.

Jackson Wutke se tornou conhecido no Tocantins por ter enfrentado o primeiro teste de integridade, exatos 293 dias após a posse na Polícia Civil do Estado. Um conselheiro de uma facção criminosa de alcance nacional, preso em flagrante sob suspeita de preparar um roubo a uma agência bancária em Augustinópolis lhe ofereceu R$ 1 milhão, em dinheiro vivo, e mais uma pick-up, para ser posto em liberdade, junto com a maleta de bloqueador de sinal, apreendida com o suspeito na noite de domingo, 15 de julho de 2018.

Ainda no estágio probatório do primeiro ano, o delegado gravou a conversa, acionou a corregedoria da Segurança Pública (SSP) e teve aval para um hipotético acordo com o malfeitor. Wutke fingiu aceitar a propina e preparou ações controladas. Monitorou as ligações do alvo e os preparativos de um assalto para levantar o dinheiro do “suborno”.



Três dias depois, o delegado e sua equipe da 12ª DP prenderam mais três comparsas no vizinho estado do Maranhão. Era sua primeira operação policial de impacto, a “Suborno”. Descobriu-se que a quadrilha era um braço da facção que furtava agências bancárias na forma conhecida como “caixeiro”.



No mesmo ano, comandou outra operação importante na região tocantina, a “Pharmakon”. Desarticulou uma quadrilha especializada em roubar caminhões com cargas de remédios e equipamentos hospitalares no Tocantins e Maranhão.

Formado em Direito pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Wutke vinha de atuação em órgãos com boa estrutura de trabalho, como a própria universidade onde se formara, cinco anos antes, e o Tribunal de Justiça do Paraná, onde assessorava desembargador. A frágil edificação que abrigava não apenas a sua, mas três delegacias, o incomodou. Wutke decidiu construir uma nova delegacia.



“Principalmente pela falta de estrutura física adequada para que fossem prestados os serviços essenciais da Polícia Civil à população local. A estrutura era extremamente precária, sendo que, assim, tomamos a iniciativa de iniciar um projeto para viabilizar a construção de uma sede própria, especialmente pensada e desenhada para atender as necessidades da Polícia Civil”, conta o delegado ao Estadão.



A cidade possui 18.643 habitantes, segundo a contagem do IBGE de 2021, tem IDH de 0,670 (médio) e fica a 605 km de Palmas, em uma extensa área que abrange 25 municípios conhecida como Bico do Papagaio, região historicamente abandonada pelo poder público. O complexo policial de Augustinópolis registra, por ano, aproximadamente 1 mil boletins de ocorrência e promove cerca de 250 procedimentos anuais, conforme dados da SSP.



De posse de estudos sobre um terreno adequado, das necessidades das três delegacias, o projeto primário, os custos, de onde poderia sair os recursos, ele começou as articulações com potenciais parceiros para a empreitada, entre os quais, a Câmara Municipal e a Prefeitura, inicialmente para uma lei doando um terreno.



No primeiro mês de 2019, o delegado precisou agir contra seus quase aliados ao comandar a “Operação Perfídia”, deflagrada para desarticular uma suposta organização criminosa na Câmara Municipal. O saldo da ação: 10 dos 11 vereadores acabaram presos em razão de “mensalinho”, no qual recebiam valores mensais para ficar na base do prefeito.



Enquanto a investigação corria, a Câmara aprovou e o então prefeito Júlio da Silva Oliveira (SD) sancionou a Lei de nº 700, no dia 21 de março de 2019. O ato doou um imóvel de 1.150 m² à Polícia Civil, com uma cláusula exclusiva: a edificação, implantação e funcionamento do complexo de delegacias do município.



O passo seguinte se concretizou no dia 12 de novembro daquele ano, com a assinatura do Termo de Convênio de nº 001/2019. Pelo documento, o prefeito Júlio Oliveira, o presidente da Câmara de Vereadores, Cícero Cruz Moutinho (PV), o juiz Jefferson David Asevedo Ramos, os promotores de Justiça Paulo Sérgio Ferreira de Almeida e Ruth Araújo Viana, e o delegado Wutke assumiram o compromisso de viabilizar os recursos e encargos para a construção.



O orçamento inicial da obra ficou em R$ 850 mil em uma licitação normal, mas caiu para R$ 500 mil com duas medidas. Roni Teodoro, um empresário local, renunciava ao lucro para tocar a obra sem fins lucrativos. E cinco detentos da cadeia local toparam trabalhar de forma voluntária em troca de remição da pena. Eles atuaram por três meses, com remição de um dia de cadeia para cada três trabalhados. O saldo: 30 a dias a menos na prisão.

Articulação entre poderes para levantar os recursos

Para viabilizar meio milhão de reais, o então presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Helvécio de Brito Maia Neto e o delegado conseguiram apoio parlamentar, por meio de emendas individuais de R$ 200 mil do deputado Jair Farias (MDB) e R$ 100 mil cada dos deputados Amélio Cayres (SD) e Fabion Gomes (PL), todos eleitos pelo Bico do Papagaio. Os R$ 100 mil restantes entraram como contrapartida da prefeitura. Com a pandemia, a obra só teve início em dezembro de 2020.



Durante as obras, o delegado ainda comandou duas investigações importantes na região. Uma delas a “Himerus”, que desarticulou uma quadrilha especializada em invadir motéis no norte e nordeste do país. Os criminosos assumiam a administração do local e, por horas, recebiam valores, roubavam e estupravam clientes. A outra, a “Vitupério”, desmontou um grupo voltado para roubos de malotes de dinheiro no trajeto entre casas lotéricas e agências da Caixa Econômica, nas regiões norte e nordeste do Brasil.

Dinheiro de penas pecuniárias ajudou na mobília do local

Nesse intervalo, o delegado conseguiu direcionar R$ 143 mil de penas pecuniárias com o Ministério Público do Tocantins para mobiliar o complexo. A medida, conta o delegado, está prevista na celebração de Acordos de Não Persecução Penal (ANPP) e Acordos de Não Persecução Cível (ANPC) e contou com apoio das duas promotorias da cidade. A 1ª Promotoria Criminal, com o promotor Paulo Sérgio, doou R$ 23 mil e a 2ª Promotoria do Elizon Medrado, mas R$ 120 mil.

Penas pecuniárias são estabelecidas em casos de menor potencial e variam entre fixadas na área criminal, com pessoas de baixa renda da cível, com pessoas de maior poder aquisitivo. A diferença explica os valores terem sido mais altos na cível, segundo o delegado.



Promotor há 13 anos no Tocantins, dez eles na Comarca de Augustinópolis, o promotor Paulo Sérgio disse que o motivo do MP ter tomado parte no projeto é a qualidade do trabalho policial na região, que ele enalteceu, por ter inovado no uso das verbas dos acordos de não persecução penal e cível. "O projeto flui muito bem e a gente vê a iniciativa como uma situação que pode ser replicada em outras regiões e em outras áreas, porque funciona muito bem".



Também houve a doação de valores de empresários, pecuaristas e advogados e, em dezembro do ano passado, na conclusão da obra, ele já tinha garantido os recursos para mobiliar o local. O complexo abriga a 2ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Vulnerável (2ª Deamv) e a 12ª e 13 ª delegacias de Polícia. Cada uma conta com gabinete do delegado, cartório, sala de agentes e arquivo individual.



Com 400 m² de área construída, o prédio possui recepção, sala de registro de boletins de ocorrência, sala de escuta especializada, sala de audiências e reuniões, sala de apoio administrativo, centro de monitoramento e controle, cela de contenção, alojamento, copa e área de convivência.



“Conseguimos móveis integralmente planejados para todas as salas, cadeiras ergonômicas para servidores e usuários, as longarinas, bebedouros, mobília para o alojamento dos policiais civis e os eletrodomésticos da copa”, ressalta. O local também recebeu cerca elétrica para segurança predial, entre outros equipamentos eletrônicos.

Autoridades repercutem o feito

O governo recebeu e inaugurou a delegacia no dia 21 de janeiro deste ano, em ato com o governador interino Wanderlei Barbosa (sem partido) e o atual prefeito, Antônio do Bar (PSC). “Esta é uma obra que vai beneficiar não somente a população de Augustinópolis, mas os demais municípios. É importante frisar que a concretização desta obra só se tornou realidade graças à coragem e dedicação do delegado Jacson Wutke e demais policiais civis que buscaram parcerias com o Poder Público e com a iniciativa privada”, discursou Barbosa.

Vice-governador, Barbosa comanda o Executivo desde o afastamento de Mauro Carlesse (PSL), pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisão tomada em outubro de 2021. A corte especial de ministros o afastou com base em inquéritos da Polícia Federal que investigam cobrança de propinas de empresários da Saúde e o aparelhamento da Polícia Civil para impedir que Carlesse e aliados sofressem investigação.



O juiz Jefferson David Asevedo Ramos, na magistratura há 10 anos, afirma que o projeto da delegacia é exemplo do “altruísmo” do povo tocantinense que vive no Bico do Papagaio. Para o juiz, o complexo tem estrutura para responder à "grandeza das missões que lhe serão impostas” com o máximo de seriedade e consciência e deve servir de inspiração. “Peço que nunca desistam dos seus ideais, que sonhem com um mundo melhor e tenham coragem de lutar por ele, pois só assim seremos agentes de mudança”.

O secretário da SSP, delegado Wlademir Costa, disse considerar o complexo como “um patrimônio” por proporcionar “mais humanidade, respeito e cidadania” para a região. “É um espaço salubre e adequado tanto para os servidores quanto para a população”.

“

Eu espero que essa iniciativa inspire outros exemplos”, finaliza o delegado Wuctke. Em 2021, o aluguel de imóveis consumiu um total de R$ 4,5 milhões da SSP, recurso suficiente para 9 complexos como o de Augustinópolis.