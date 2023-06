A insegurança que paira nas ruas da capital, com a alta homicídios, seguida pelo movimento de reivindicação de detentos da Unidade Prisional de Palmas, agora tem mais um elemento no sistema penitenciário com a “Operação Legalidade”, mantida pelos policiais penais como forma de cobrar melhorias para a categoria que atua diretamente com a população encarcerada.

“A operação nada mais é do que a gente deixar de quebrar o galho para estado”, afirma o presidente do sindicato dos policiais penais do Estado, Wilton Angelis. Ele informou nesta sexta-feira, 16, que o sindicato convocou uma deliberação na quarta-feira, 14, às 9 horas, e a assembleia votou pela reivindicação por meio da Operação Legalidade. Ele conta que todos os policiais penais do estado do Tocantins fazem além da sua obrigação.

Além disso, conta que os contratos administrativos - auxiliares I e II não podem usurpar as atribuições dos policiais penais, pois são atividades típicas de estado e não podem ser delegadas. “Muitas vezes o estado coloca um contrato como auxiliar, mas ele acaba dirigindo viaturas caracterizadas, portando armas, fazendo escoltas de presos. Isso é usurpação das atribuições da polícia penal”.

Outro ponto levantado pela categoria é a falta de equipamentos, como por exemplo, básicos, como o spray de pimenta.

Segundo ele, foi comunicado na quinta-feira, 15, ao secretário de Cidadania e Justiça sobre a operação. “Fizemos o comunicado a ele presencialmente sobre a operação legalidade, o secretário reconheceu que são justas as reivindicações, mas ainda não deu retorno. Vamos iniciar a “Operação Legalidade visto que ele já foi notificado.”

O presidente também disse que oficiaram o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) na manhã desta sexta-feira, para tentativa de acordo com o sindicato e também para informar sobre a movimentação reivindicatória, intitulada operação legalidade.

Em nota, a Secretaria da Cidadania e Justiça informa que tem recebido o sindicato a fim de ouvir suas demandas, e também tem se empenhado para que haja uma melhoria contínua da classe, bem como a todos os setores da Pasta.

Confira na infografia o que os policiais penais reivindicam e o que o governo diz ter feito pela categoria.