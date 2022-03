O Conselho Indigenista Missionário Goiás e Tocantins e a Associação Água Doce - Movimento de Proteção ao Taquaruçu Grande realizam a partir desta terça-feira, 22 de março, Dia Mundial da Água, uma ação educativa que busca alertar para a degradação do Ribeirão Taquaruçu Grande, responsável por 66% do abastecimento de água de Palmas, capital do Tocantins.

De acordo com as informações, a ação inclui o lançamento de um livreto “Preservar a água é garantir a vida”, às 10 horas, na Escola de Tempo Integral Fidêncio Bogo, que trata dos problemas que afetam o manancial como erosão e assoreamento ao longo das 41 páginas da publicação, destinada a estudantes do 6º ao 9º ano das escolas de Palmas.

Segundo o CIMI, a degradação tem provocado a redução da vazão de água do ribeirão Taquaruçu Grande ao longo dos anos e acompanha o problema que ocorre no Cerrado, com média de dez pequenos rios desaparecendo a cada ano.

A publicação ensina que a maioria dos cursos d’água que compõe a bacia do Ribeirão Taquaruçu Grande nasce na Área de Preservação Ambiental – APA Serra do Lajeado, criada em 1997, com alcance dos municípios de Lajeado, Palmas, Tocantínia e Aparecida do Rio Negro.

Ações de longo prazo

“A falta da vegetação nativa provoca também a rápida propagação das queimadas, tão recorrentes na região, e causam grande impacto ambiental” alerta a entidade, ao citar diversas ações na região para tentar salvar o ribeirão.

Em 2020, a Associação Água Doce organizou e treinou com parceiros, um grupo de voluntários brigadistas e moradores para ações de manejo integrado do fogo e combate aos incêndios florestais. Ação anterior, entre 2018 e 2019 o evento “Abraço ao Taquaruçu”, com união de pessoas pela preservação da Serra do Lajeado, e Audiência Pública na Câmara Municipal de Palmas, para alertar sobre a degradação ambiental e o uso de agrotóxicos no ecossistema da bacia do Taquaruçu Grande.

O Ribeirão Taquaruçu Grande é responsável por 66% do abastecimento de água da capital do Tocantins e é um dos afluentes do reservatório de água da Usina Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães - UHE Lajeado. A bacia hidrográfica do ribeirão recebe, à margem esquerda, como principais afluentes as águas dos córregos Taquaruçuzinho e Cipó, pela margem direita recebe as águas dos córregos Macacão e Tiúba.

A publicação a ser lançada busca oferecer subsídio e estimular os estudantes. “Para que percebam que a água faz parte do cotidiano, e que sem ela, não sobreviveremos. E a partir daí, os alunos possam promover ações de preservação do meio ambiente e da biodiversidade, como o uso racional da água e a diminuição da poluição”, defende o Cimi.

Serviço: Lançamento da publicação “Preservar a água é garantir a vida”, dentro da Semana da Água 2022

Quando: No dia 22 de março, Dia mundial da Água, às 10 horas

Local: Escola de Tempo Integral Fidêncio Bogo