A defesa de Pablo Carvalho Lobo de Miranda, de 43 anos, impetrou um novo habeas corpus nesta terça-feira, 3. Miranda está preso desde abril quando a Polícia Federal deflagrou a "Operação Rota Caipira" contra os crimes de colaboração, associação, financiamento e tráfico internacional de drogas, organização criminosa transnacional e lavagem de dinheiro majorada.

O advogado Eduardo Nascimento de Moura, ressalta sobre o pedido feito pela defesa. “Nós impetramos hoje novamente um pedido de habeas corpus no TRF1 aqui em Brasília e como Pablo já foi denunciado pelo Ministério Público, nós já protocolizamos a defesa prévia dessa denúncia, que diga-se de passagem é uma denúncia genérica acerca do Pablo”. O advogado contatou o jornal a partir da reportagem do JTo que mostou uma decisão contrária à soltura do cliente dele, em agosto quando o jornal não conseguiu contactá-lo.

De acordo com o advogado, o cliente é acusado sem provas suficientes que comprovem a participação nos crimes e que o único vínculo com o suposto líder da organização criminosa, Paulo Mário Ribeiro dos Santos é apenas familiar.

“Ocorre que existe uma confusão por parte da Polícia Federal, pois meu cliente nada mais é do que cunhado de Paulo Márcio Ribeiro dos Santos que a PF e Justiça coloca como líder da organização criminosa. A única relação que existe entre os dois é a familiar”.

Ele aponta que as provas em que as autoridades possuem se referem a um outro cunhado de Paulo. “Nas interceptações eles fazem referência a um cunhado. A ex-mulher do Paulo, mora em Goiânia, que é irmã do meu cliente. Mas quando a transcrição traz a relação de cunhados que participam da organização, elas se referem a esse outro cunhado que é de outra família do Paulo”

Ele ainda diverge sobre a matéria divulgada pelo JTo sobre o pedido de habeas corpus negado pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ).

“Diferente do que foi posto na matéria, quando disseram que foi por falta de documentação que o Ministro do STJ denegou a ordem do habeas corpus, ela é inverídica essa afirmação, até porque no nosso processo penal quem tem que provar a participação é a acusação é polícia e o Ministério Público, o que não fizeram até hoje”.

Não é o que o ministro, escreve, porém, na decisão que embasou a matéria. "Isso porque os impetrantes não se desincumbiram do ônus de instruir suficientemente o writ com cópia da representação formulada pelo Delegado de Polícia Federal para a prisão preventiva, bem como com cópia do voto vencido proferido no julgamento do HC 1022308-42-2023-4.01.0000, peças essenciais para a verificação da verossimilhança das alegações e que poderiam dar suporte à premissa da defesa", escreveu.

A defesa também ressalta a idoneidade de Pablo Miranda: “Meu cliente é marceneiro e tem uma loja de instalação de ar condicionado. A defesa vem tentando alertar as autoridades que há uma confusão entre quem é o cunhado que de fato integra a organização criminosa. Pablo está preso há mais de 150 dias quando cercearam a sua liberdade e não tem uma prova material que ele esteja participando efetivamente da organização criminosa”.

Operação Rota Caipira

Uma operação da Polícia Federal realizada na manhã do dia 26 de julho encontrou uma grande quantidade de dinheiro que estava escondida dentro de um tambor durante o cumprimento de mandados da operação Rota Caipira. A investigação apura o tráfico internacional de drogas produzidas na Bolívia, no Peru e na Colômbia, que eram transportadas para o Brasil.

A operação foi autorizada pela Justiça Federal do Tocantins e cumpriu mandados em 13 estados: Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Mato Grosso, Piauí, Rondônia, Roraima, São Paulo, Amazonas, Tocantins, Maranhão, Ceará e Goiás.

Foram 28 ordens de prisão preventiva e 59 de busca e apreensão, além da apreensão de 16 aeronaves e sequestro de três propriedades rurais e bloqueio de valores, totalizando cerca de R$ 300 milhões.