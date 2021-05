Vida Urbana Defesa pede exame de sanidade mental para autor de atentado a creche em Saudades (SC) Se for constantado que o homem estava consciente no momento do crime, ele será julgado pelo Tribunal do Júri

A defesa de Fabiano Kipper Mai, 18, que matou duas professoras e três crianças e tentou cortar o próprio pescoço em ataque a uma creche em Saudades (SC), pediu à Justiça um exame para avaliar sua sanidade mental. Se for constantado que o homem estava consciente no momento do crime, ele será julgado pelo Tribunal do Júri. Mas caso o exame aponte que ele não pode r...