Vida Urbana Defesa de Jairon Pereira pede que MPF apure conduta de PRFs envolvidos na agressão Em ofício, a advogada Maria de Fátima Dourado requer que o órgão apure crimes como tortura e ameaça por parte dos policiais rodoviários

A defesa do pintor automotivo Jairon Pereira de Sousa, 36 anos, se reuniu nesta terça-feira, 17, para cobrar do Ministério Público Federal (MPF) a investigação da conduta dos policiais rodoviários federais envolvidos na agressão ao pintor ocorrida no início do mês. Em ofício protocolado na última quinta-feira, 12, a advogada Maria de Fátima Dourado, requer que o ...