Vida Urbana Defesa de engenheiro que atropelou e matou bióloga culpa vítima por acidente ao caminhar na rua Resposta de Jaferson Carneiro à denúncia do MP também nega que ele estivesse bêbado ao volante ou em alta velocidade e pede julgamento por homicídio culposo e não doloso

Em resposta à acusação do Ministério Público que o denunciou por homicídio qualificado após atropelar e matar a bióloga e professora Perla Cruz do Nascimento na manhã de 3 de setembro de 2022, em Porto Nacional, a defesa do engenheiro Jaferson Sousa Carneiro, 34 anos, contestou a imputação ministerial e embriaguez ao volante e de trafegar pela via pública em velocidad...