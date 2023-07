Vida Urbana Defesa de Charada pede perícia e imagens de câmeras de segurança do presídio onde ele apareceu morto Pedido veio após familiares enviarem vídeos e fotos com “indícios de outras lesões” no corpo de Carlos Augusto Soares, encontrado morto em cela de Araguaína

A defesa de Carlos Augusto Silva Fraga, conhecido como Dad Charada, encontrado morto dentro da cela SE 206, no presídio Barra da Grota, em Araguaína, pediu a prova pericial e imagens da câmera de segurança após a família do detento encaminhar vídeos e fotos com “indícios de várias outras lesões no corpo”. As lesões são: afundamento no crânio na região da testa e do ...