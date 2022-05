Vida Urbana Defesa Civil remove mais colmeias após novo ataque de abelhas a moradores de Talismã Desde o início do ano houve 40 registros de pessoas feridas por picadas de abelhas na cidade

Mais um ataque de abelhas a moradores ocorreu na cidade de Talismã, distante 361 km de Palmas. De acordo com a Defesa Civil Municipal, a equipe recebeu o chamado por volta das 8h30 desta quinta-feira, 5, quando um morador do Setor Recanto foi ferido por picadas dos animais. Desde o início do ano, houve 40 registros de picadas de abelhas na cidade. A Defesa Civil ...