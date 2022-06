Vida Urbana Defesa Civil emite alerta de baixa umidade com perigo potencial na Capital Termômetros devem alcançar temperatura máxima de 35° e mínima de 20°; Boletim aponta possibilidade de chuva no domingo, 12

Entre 12h e 14h deste sábado, 11, a umidade do ar deverá ficar entre 30% e 20%, de acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil, que emite alerta de baixa umidade na Capital, com perigo potencial. Durante o dia, a umidade relativa do ar oscila entre 25% e 59% e os termômetros devem marcar temperatura máxima de 35º e mínima de 20º, com índice ultravioleta (UV) muito a...