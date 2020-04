Vida Urbana Defesa Civil alerta para aumento do nível do rio Tocantins até a próxima segunda-feira em Peixe Orientação é para que moradores evitem ilhas, praias e chácaras perto das margens do rio, além de passeios de barco, banhos e mergulhos

A Defesa Civil Municipal de Peixe emitiu um alerta sobre o aumento do nível do rio Tocantins que vale até a próxima segunda-feira, 21. O aviso ocorreu devido a grande quantidade de chuva registrada ao longo do curso do rio desde a última quinta-feira, 16, que pode fazer com que água suba na região da cidade do Sul do Estado. Conforme a orientação, os moradores evitem...