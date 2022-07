Vida Urbana Defesa Civil alerta para altas temperaturas em Palmas A previsão é de que sábado, 23 a temperatura chegue a 35° e no domingo, 24 a 34°

O boletim climático, divulgado pela Defesa Civil de Palmas, na tarde desta sexta-feira, 22, aponta que o penúltimo fim de semana do mês de julho em Palmas, será marcado por tempo firme, ensolarado e seco na maior parte dos dias. Conforme divulgado pela prefeitura, os termômetros irão variar com máximas entre 34°C e 35°C e a umidade relativa do ar deve ficar entre ...