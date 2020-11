Vida Urbana Defensoria pede indenização de R$ 200 milhões ao Carrefour pela morte de Beto Freitas Além do supermercado, a ação inclui o Grupo Vector, que terceirizava o serviço dos funcionários que agrediram Beto Freitas

A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul ingressou nesta quarta-feira (25) com uma ação coletiva que pede indenização de R$ 200 milhões ao Carrefour por danos morais e coletivos pela morte de Beto Freitas, 40, espancado até a morte no supermercado na quinta-feira (19). Além do supermercado, a ação inclui o Grupo Vector, que terceirizava o serv...